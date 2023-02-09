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10:10, 9 февраля 2023 года В Дмитровске Орловской области начнется строительство бульвара Кантемира Правительство РФ выделило 70 миллионов рублей на реализации проекта.









Реализация задуманного стала реальной благодаря конкурсу Минстроя. В скором времени бульвар Кантемира соединит центр города с главной достопримечательностью – храмом Солунского. Пешеходная зона будет выложена плиткой, появятся удобные скамейки, освещение, новые газоны и деревья, В 2023 году в одном из районных центров Орловской области, городе Дмитровске, начнется строительство бульвара Кантемира. Средства на реализацию проекта выделило Правительство РФ. Сумма внушительная: 70 миллионов рублей.Реализация задуманного стала реальной благодаря конкурсу Минстроя. В скором времени бульвар Кантемира соединит центр города с главной достопримечательностью – храмом Солунского. Пешеходная зона будет выложена плиткой, появятся удобные скамейки, освещение, новые газоны и деревья, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".





Ольга СУПОНЕВА





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