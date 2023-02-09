В Орле прошла масштабная выставка ко Дню российской науки

Она развернулась в стенах аграрного университета.

Павильон университета развернул огромную презентацию безотходного производства. Здесь можно было увидеть, как из сельскохозяйственных отходов создаются лекарства и витамины. Помимо этого, представители аграрного вуза рассказали о микроклональном размножении картофеля.

Курсанты орловского юридического института МВД представили целый спектр техники, которая необходима им при работе. В криминалистическом чемоданчике представлены дактилоспопические кисти и порошки, прибор для изъятия полевых следов, осветители, набор для объемных слепков. Подробности смотрите в нашем сюжете.