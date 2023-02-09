Главная » Новости



10:20, 9 февраля 2023 года Тысячи квадратных метров аварийного жилья расселят в Орле По проекту комплексного развития территорий жилой застройки.





В городе Орле планируется расселить больше трех тысяч квадратных метров аварийного жилья по проекту комплексного развития территорий жилой застройки.



В рамках строительства объем введенного в эксплуатацию жилья превысит 27 тысяч квадратов. К работе приступили в конце 2022 года, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Кроме того в этом году планируется принять решение о реализации еще двух подобных проектов. Под комплексную жилую застройку пойдет порядка 2 гектаров земли.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2