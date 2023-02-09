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11:00, 9 февраля 2023 года

В Орле водитель "Мерседеса" оплатил больше 100 штрафов, побоявшись остаться без машины

Мужчина накопил внушительную задолженность.


Житель Орла раскошелился на оплату десятков штрафов лишь под угрозой остаться без машины. Только штрафов ГИБДД у орловца висело больше сотни, однако оплачивать их мужчина не торопился. Пока к нему не нагрянули судебные приставы.

- Было установлено, что должнику принадлежит автомобиль марки "Мерседес". Данное имущество было объявлено в исполнительный розыск. Сотрудникам ГИБДД удалось обнаружить автомобиль под управлением должника. Судебные приставы вручили гражданину требование об оплате имеющейся задолженности и разъяснили последствия неуплаты долга в виде ареста и изъятия автомобиля для дальнейшей реализации в счет погашения долга, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области. 

Расставаться с машиной автолюбитель-должник не захотел и заплатил 220 тысяч рублей по штрафам. 





Ольга СУПОНЕВА
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