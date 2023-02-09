Баллы за волонтерство: как получить, какие ВУЗы принимают

В качестве дополнительных баллов к результатам ЕГЭ российские ВУЗы не первый год отмечают заслуги за волонтерство при поступлении в ВУЗ.

В последние 10 лет волонтерская деятельность становится все более популярной среди школьников. Ребята участвуют в благотворительных акциях, добровольческих проектах и полезных мероприятиях. Однако волонтерство приносит пользу и самим активистам. Оно дает не только новые знания, навыки и интересные знакомства. Также волонтерство может обеспечить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ,