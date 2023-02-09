Баллы за волонтерство: как получить, какие ВУЗы принимают

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11:35, 9 февраля 2023 года
Баллы за волонтерство: как получить, какие ВУЗы принимаютВ качестве дополнительных баллов к результатам ЕГЭ российские ВУЗы не первый год отмечают заслуги за волонтерство при поступлении в ВУЗ.
- В последние 10 лет волонтерская деятельность становится все более популярной среди школьников. Ребята участвуют в благотворительных акциях, добровольческих проектах и полезных мероприятиях. Однако волонтерство приносит пользу и самим активистам. Оно дает не только новые знания, навыки и интересные знакомства. Также волонтерство может обеспечить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, - отмечает доцент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева.
Итак, какие ВУЗы учитывают волонтерскую деятельность, сколько баллов можно заработать и что для этого нужно сделать?
Во время приемной кампании вузы оценивают не только результаты ЕГЭ каждого поступающего, но и его индивидуальные достижения. Перечень достижений, за которые вузы могут начислить в сумме до 10 баллов, каждый университет определяет самостоятельно. Это значит, что разные учебные заведения могут учитывать разные заслуги абитуриентов и давать за них разное количество баллов.
Так, некоторые ВУЗы в качестве индивидуального достижения засчитывают волонтерскую деятельность и могут начислить за нее до 10 баллов к результатам ЕГЭ. А ведь иногда и 1 балл может стать решающим. Как правило, учитывается только та деятельность, которую поступающий осуществил за последние четыре года. Для подтверждения статуса волонтера нужно обязательно предъявить волонтерскую книжку или другие документы, в которых есть записи о добровольческой деятельности и указано количество отработанных часов.
И только этот подтвержденный факт дает возможность получения индивидуального достижения в 2023 году. Поэтому абитуриентам и его родителям, после выбора ВУЗа, необходимо изучить правила приема и уточнить, как оценивать будут волонтерскую деятельность. Если статус волонтера может принести вам дополнительные баллы, не забудьте при заполнении заявления в приемной комиссии поставить галочку напротив соответствующего пункта и приложить волонтерскую книжку или справки, которые подтверждают добровольческую деятельность.
Фото из архива