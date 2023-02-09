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12:00, 9 февраля 2023 года В Орле готовятся к объявлению торгов на строительство двух крупных школ Планируется, что аукционы откроют на следующей неделе.





На следующей неделе в Орловской области планируют объявить о торгах на строительство двух школ на 1 225 мест каждая – в деревне Жилина Орловского округа и на улице Родзевича-Белевича в городе Орле.



Победители аукционов начнут возведение учебных учреждений в 2023 году. Завершение строительства планируется в следующем году.





Орловское Информбюро





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