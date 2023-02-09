Андрей Клычков: "В 2022 году мы завершили ясельную программу"

За 4 года реализации нацпроектов построено 6 детских садов.

В 2022 году в Орловской области в рамках национального проекта завершена ясельная программа. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем инвестпослании, которое он озвучивает в эти минуты.



- Прошедшие пандемийные годы показали главные ценности – это здоровье, сохранение семьи

и благополучие людей. Поэтому начать я хочу с социальных инвестиций в повышение качества жизни граждан Орловской области всех возрастов , - отметил глава региона.



В городе Орле сдан детский сад на 105 мест, благодаря чему достигнут показатель доступности дошкольного образования, в том числе для детей младшего возраста. За четыре года реализации национальных проектов построено 6 детских садов.