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12:11, 9 февраля 2023 года

Орловщина добилась значительного развития инфраструктуры для семей с детьми

Итоги работы в этом направлении озвучил губернатор Андрей Клычков в ходе инвестиционного послания.


В 2022-м году финансовую помощь при рождении детей получили более 10 тысяч орловских семей на сумму свыше 1,3 млрд рублей. Семьям при рождении ребенка начал выдаваться "Подарок новорожденному". Его получили более трех тысяч семей.

Уникальная орловская разработка "Семейного МФЦ" была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным и рекомендована к применению другими субъектами страны. Здесь в режиме "одного окна" жители могут получить комплексные услуги. Сегодня в регионе работают четыре таких центра, их количество планируется увеличить.


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