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12:11, 9 февраля 2023 года Андрей Клычков: "Необходимо выстроить интегрированную цепочку профессиональной подготовки" Она затронет все уровни образования: от дошкольного до высшего.





Такую цель в развитии системы образования обозначил губернатор на инвестпослании 9 февраля. Глава региона напомнил, что в текущем году завершится строительство большой школы на 1 225 мест в Орле и на 450 мест в Ливнах. В 2023 году также стартует строительство двух учебных заведений в Орловском округе и Северном районе областной столице.





Сергей СИЛАЕВ





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