Главная » Новости



12:12, 9 февраля 2023 года Андрей Клычков: "Одним из ключевых успехов региональной команды стало согласование создания межвузовского кампуса" Стоимость реализации проекта составит 10 миллиардов рублей.





В инвестпослании 9февраля 2023 губернатор Андрей Клычков отметил ключевые успехи региональной команды. И один из них - согласование создания межвузовского кампуса.



- Стоимость проекта составит 10 миллиардов рублей. Кампус станет уникальной агломерацией, объединяющей инфраструктуру для учебы, практического применения полученных навыков, новых разработок и апробации научных результатов, коворкинга, отдыха студентов и преподавателей и просто точкой притяжения молодежи в регионе, - отметил глава Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2