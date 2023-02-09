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12:18, 9 февраля 2023 года В Орловской области продолжат развитие медицинской инфраструктуры О текущих успехах в этом направлении и планах на будущее рассказал в ходе инвестпослания губернатор Андрей Клычков.





Важным приоритетом работы правительства Орловской области является здоровье граждан и повышение качества медицинских услуг.



Для этого в регионе продолжают приводить в порядок больницы и поликлиники. В 2022-м году начался капремонт Кромской ЦРБ, обновлены 6 ФАПов, идет возведение детской поликлиники в городе Ливны. Было закуплено 179 единиц современного медицинского оборудования, прежде всего для выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.



В текущем году в планах стоит ремонт 21 учреждения здравоохранения. Разрабатывается план развития специализированной медицинской инфраструктуры в регионе, предусматривающий строительство центра радионуклидной диагностики и терапии. Предварительный объем инвестиций по проекту составит около 1 млрд рублей.



В целях завершения строительства многопрофильного медицинского центра в прошлом году был заключен контракт на завершение строительства, которое будет выполнено до конца 2024 года.





Орловское Информбюро





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