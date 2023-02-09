В Орловской области ежегодное посещение культурных учреждений превысило четыре миллиона человека

Об этом заявил Андрей Клычков.

В регионе продолжается развития сферы культуры, благодаря чему ежегодное посещение учреждений культуры превысило четыре миллиона человек. Об этом 9 февраля глава региона заявил на инвестпослании-2023.

В 2022 году отремонтировано семь учреждений культуры, модернизированы библиотеки, приобретено шесть автоклубов.

– В 2023 году начнется строительство Баклановского дома культуры в Орловском муниципальном округе, капитальный ремонт дома культуры во Мценском районе и двух музеев, - отметил Андрей Евгеньевич.