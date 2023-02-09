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12:16, 9 февраля 2023 года Строительство Западного обхода Орла начнется в 2025 году Губернатор Андрей Клычков рассказал о важном инфраструктурном объекте, озвучивая инвестпослание.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о грядущем строительстве Западного обхода Орла. Важный инфраструктурный объект он упомянул, озвучивая свое инвестпослание на 2023 год.



- Мы приступили к проектировке Западного обхода города Орла, строительство которого запланировано начать в 2025 году. Правительством Российской Федерации на эти цели будет выделено более 10 миллиардов рублей федеральных средств, - отметил Андрей Клычков.



Губернатор отметил, что дорога будет четырехполосной, она позволит разгрузить Карачевское шоссе, Маслозаводской переулок и другие соседние улицы.



Фото из архива









Ольга СУПОНЕВА





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