В Орловской области запущена пятилетняя программа дорожного строительства

К 2028 году должен быть достигнут ряд показателей.

На Орловщине продолжается развитие дорожной инфраструктуры. В 2022 году на дорожную деятельность направили рекордные восемь миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков на инвестиционном послании-2023.

– В дорожной деятельности уже применяются цифровые технологии. Внедрение интеллектуальной транспортной системы позволит нам поэтапно создать платформу мониторинга и управления дорожным движением, - сказал Андрей Клычков.

Благодаря подписанному меморандуму с Федеральным дорожным агентством к 2028 году в регионе будут достигнуты следующие показатели: до 69 % доли дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, 87 % – Орловской городской агломерации.