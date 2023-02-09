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12:21, 9 февраля 2023 года Орел получит больше 200 миллионов на обустройство туристического центра Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.





215 миллионов рублей получит Орел на обустройство туристического центра. Об этом сообщил глава области Андрей Клычков, озвучивая инвестпослание.



Средства облцентр получит благодаря победе в федеральном конкурсе. Финансирование запланировано уже на 2023 год.



- Средства будут направлены на создание навигации и карт-схем города, цифровых стоек, обновление в единой стилистике вывесок на фасадах зданий, оформление подсветки, обустройство фотозон и смотровых точек, оснащение сценических площадок, - рассказал Андрей Клычков.





Ольга СУПОНЕВА





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