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12:27, 9 февраля 2023 года Орловская область становится цифровым регионом Как сообщил в ходе инвестпослания губернатор Андрей Клычков, все органы власти и муниципалитеты работают в ключе максимальной открытости.





Орловская область движется к максимальной цифровизации. Как сообщил в ходе инвестпослания губернтор Андрей Клычков, все органы власти и муниципалитеты работают в ключе максимальной открытости.



Центр управления регионом обеспечивает контроль рассмотрения жалоб и обращений граждан в течение одного дня, а также формирует комплексную картину ключевых проблем территорий.



За три года удалось подключить к интернету 891 социально-значимый объект.



В регионе оказывается более 80 социально значимых услуг.



К 2030 году планируется обеспечить качественной мобильной связью и высокоскоростным доступом к интернету более 60 тысяч жителей удаленных населенных пунктов. По итогам 2022 года 7 290 орловских домохозяйств получили возможность доступа к сети.





Орловское Информбюро





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