В экономику Орловской области за пять лет инвестировали 328 миллиардов рублей

Валовый региональный продукт в 2022 году вырос в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.

Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков во время инвестпослания 2023 года. С 2017 года объем инвестиций перевалил за 328 миллиардов.

– Объем инвестиций в 2022 году вырос в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом и составил 67 млрд рублей или 113,6 % к уровню 2021 года, - сказал глава Орловщины.