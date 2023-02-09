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12:28, 9 февраля 2023 года Андрей Клычков: "Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2022 году составил 147 миллиардов рублей" Это почти на 12% выше уровня 2021 года.





В Орловской области объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в 2022 году составил 147 миллиардов рублей. Это почти на 12% выше, чем в 2021 году.



Цифры 9 февраля 2023 озвучил губернатор Андрей Клычков, оглашая инвестиционное послание. Он отметил, что на поддержку АПК в прошлом году было направлено 2,7 миллиарда рублей с учетом льготного кредитования.



- Ключевыми направлениями поддержки стали: субсидии на поддержку производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, возмещение части затрат производителям зерновых культур, субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур , - отметил глава Орловской области.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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