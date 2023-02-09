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12:29, 9 февраля 2023 года Андрей Клычков поручил двум департаментам создать систему подготовки рабочих и инженерных кадров Их будут обучать в соответствии с заявками предприятий региона.





Об этом 9 февраля глава региона сообщил на инвестиционном послании 2023 года . – Поручаю Департаменту промышленности и торговли совместно с Департаментом образования создать систему подготовки рабочих и инженерных кадров в соответствии с заявками промышленных предприятий, - сказал Клычков.





Сергей СИЛАЕВ





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