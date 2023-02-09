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12:35, 9 февраля 2023 года Андрей Клычков поручил разработать стратегию Орловской области по обеспечению благоприятных условий для экспорта Задачу глава региона озвучил в ходе инвестиционного послания.





В ходе инвестиционного послания губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил разработать региональную по обеспечению благоприятных условий для ведения экспортной деятельности, а также региональную программу развития экспорта до 2030 года с учетом переориентации экспортных потоков, выхода на новые зарубежные рынки.



Торгово-экономическое сотрудничество Орловщины осуществлялось с 84 странами мира, в 65 стран производился экспорт.





Орловское Информбюро





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