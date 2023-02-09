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12:34, 9 февраля 2023 года Андрей Клычков: "Приоритетом развития считаю цифровую трансформацию агропромышленного комплекса" Реализовывать ее планируется за счет внедрения цифровых технологий.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о приоритетах развития агропромышленного комплекса региона. Один из них - цифровая трансформация АПК.



Во время оглашения инвестпослания глава региона отметил, что реализовать трансформацию планируется за счет внедрения цифровых технологий и платформенных решений, повышения в два раза производительности труда на "цифровых" сельскохозяйственных предприятиях.



Говоря о развитии отрасли АПК, глава области дал поручение департаменту сельского хозяйства:



- Поручаю Департаменту сельского хозяйства обеспечить к 2030 году увеличение объемов производства продукции агропромышленного комплекса до 270 миллиардов рублей в целях обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения.







Ольга СУПОНЕВА





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