Главная » Новости



12:33, 9 февраля 2023 года В Орловской области на 125 дней сократились сроки для запуска инвестиционных проектов Таких результатов удалось достичь после участие региона в проекте "Сквозной инвестиционный поток".





Об этом 9 февраля сообщил губернатор региона Андрей Клычков в рамках инвестиционного послания. – Проект направлен на оптимизацию технологического присоединения к сетям и получения разрешительных процедур, - уточнил глава региона.

Результаты сокращения клиентского пути инвестора оценил Министр экономического развития Максим Решетников.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2