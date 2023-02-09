В Орловской области на 125 дней сократились сроки для запуска инвестиционных проектов

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12:33, 9 февраля 2023 года
В Орловской области на 125 дней сократились сроки для запуска инвестиционных проектовТаких результатов удалось достичь после участие региона в проекте "Сквозной инвестиционный поток".
Об этом 9 февраля сообщил губернатор региона Андрей Клычков в рамках инвестиционного послания.
– Проект направлен на оптимизацию технологического присоединения к сетям и получения разрешительных процедур, - уточнил глава региона.
Результаты сокращения клиентского пути инвестора оценил Министр экономического развития Максим Решетников.
Сергей СИЛАЕВ