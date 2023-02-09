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12:44, 9 февраля 2023 года

За пять лет на Орловщине было создано свыше 14 тысяч рабочих мест

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2022-го года составил порядка 0,6%.


Среди приоритетных задач правительства Орловской области – создание новых рабочих мест. В ходе сегодняшнего инвестпослания губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о работе в этом направлении.

В прошлом году в экономике региона было создано более 3 тыс. новых рабочих мест, что в 1,6 раза больше, чем в 2017-м году, и на треть превышает 2021 год.
За пять лет было создано более 14 тыс. новых рабочих мест, Более 7 тыс. появились в рамках реализованных инвестиционных проектов.

Уровень регистрируемой безработицы на конец минувшего года составил порядка 0,6 %, или в 2,8 раза ниже 2020 года, что станет самым низким показателем за последние 20 лет.


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