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12:52, 9 февраля 2023 года В Орловской области на поддержку предпринимателей выделено 208 миллионов рублей в 2022 году Деньги выделены из федерального и областного бюджетов.





Об этом 9 февраля заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время инвестиционного послания. – На поддержку предпринимателей в 2022 году из федерального и областного бюджета было выделено 208 миллионов рублей, - сообщил глава региона.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"





Сергей СИЛАЕВ





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