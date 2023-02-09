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13:02, 9 февраля 2023 года Военнослужащие из зоны СВО поблагодарили орловцев за поддержку Видеозаписью поделился Андрей Клычков.





Военнослужащие, принимающие участие в спецоперации, передали землякам привет и поблагодарили за помощь. Видеозаписью поделился губернатор Андрей Клычков.



- Мы знаем, как непросто найти время и возможность, чтобы записать и отправить видеообращение к землякам. И поэтому такие послания для нас вдвойне ценны. Большое счастье видеть ребят живыми и здоровыми. Мы гордимся ими, благодарим и ждем с победой домой! - отметил глава области.



Бойцы выразили благодарность за помощь и поддержку:



- Ждите нас домой с победой!









Ольга СУПОНЕВА





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