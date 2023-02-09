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13:30, 9 февраля 2023 года Социальный контракт помогает орловцам зарабатывать с удовольствием Помощь от государства позволяет открыть любимое дело или освоить новую профессию.





Социальный контракт помогает орловцам кардинально изменить жизнь. Одни с помощью этой программы совершенствуют трудовые навыки, другие – открывают свое дело.



Оформить соцконтракт может человек, если доход семьи не превышает прожиточный минимум. За подробностями можно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства или в ближайший МФЦ. Подробнее – в сюжете Даниила Борисова.





Даниил Борисов





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