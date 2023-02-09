Главная » Новости



14:00, 9 февраля 2023 года Доктор богословия Григорий Григорьев побеседовал с орловцами на вечные темы Также он презентовал две новые художественные книги из цикла "Ветер радости".





Общественный деятель, писатель, доктор медицинских наук, доктор богословия и протоиерей РПЦ Григорий Григорьев встретился с орловской молодежью и побеседовал с ней на вечные темы. Также он презентовал две новые художественные книги из цикла "Ветер радости". Они обращены ко всем людям – независимо от возраста, социального статуса, профессий и верований.



Григорьев известен тем, что стал одним из создателей института резервных возможностей человека, где десяткам тысяч людей помогают избавиться от зависимостей.





Эва Стасюлевич





Новости СМИ2