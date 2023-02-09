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16:30, 9 февраля 2023 года Подведены итоги Кубка Орловской области по художественной гимнастике памяти Валентины Бастиан В турнире приняли участие порядка 250 гимнасток из Орла, Курска, Тулы, Киреевска, Курчатова и Воронежа.





Подведены итоги Кубка Орловской области по художественной гимнастике памяти Заслуженного тренера РСФСР Валентины Бастиан. В турнире приняли участие порядка 250 гимнасток из Орла, Курска, Тулы, Киреевска, Курчатова и Воронежа.



Победители и призеры были определены в индивидуальных и групповых упражнениях. В личном зачете воспитанницы СШОР "Русичи" завоевали восемь золотых наград, шесть серебряных и пять бронзовых. Спортсменки, представляющие СШОР № 3, взяли четыре "золота", девять серебряных медалей и семь бронзовых.



В групповых выступлениях безоговорочное лидерство у СШОР № 3.





Анастасия Дорохова





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