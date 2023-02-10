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7:30, 10 февраля 2023 года Баскетболистки Орловского госуниверситета дважды победили в Курске Там состоялись матчи Первенства первой лиги ЦФО





Соперником нашей команды стала сборная местной спортшколы "Динамо". Первая встреча закончилась со счетом 59:52 в пользу орловчанок. Повторную игру наши спортсменки выиграли со счетом 68:53.



Следующие матчи баскетболистки ОГУ проведут в эти выходные на домашнем паркете в рамках элитного дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола.





Анастасия Дорохова





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