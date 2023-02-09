Орловцам рассказали, как избавиться от храпа

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15:30, 9 февраля 2023 года
Орловцам рассказали, как избавиться от храпаПричин может быть множество
Лор-патологии, сахарный диабет, нарушения функций щитовидной железы могут стать причиной храпа. Есть и прямая зависимость от пола – мужчины подвержены этому чаще.
Эпизодический храп могут провоцировать и вредные привычки, и снотворное, так как они расслабляют мускулатуру. В большинстве случаев врачи помочь могут, главное – решать проблему, не затягивая. Подробности смотрите в нашем сюжете.
Ирина Костина