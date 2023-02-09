Орловцам рассказали, как избавиться от храпа

Причин может быть множество

Лор-патологии, сахарный диабет, нарушения функций щитовидной железы могут стать причиной храпа. Есть и прямая зависимость от пола – мужчины подвержены этому чаще.

Эпизодический храп могут провоцировать и вредные привычки, и снотворное, так как они расслабляют мускулатуру. В большинстве случаев врачи помочь могут, главное – решать проблему, не затягивая. Подробности смотрите в нашем сюжете.