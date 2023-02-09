Орловские боксеры представят регион на первенстве России

|
|Главная » Новости
17:00, 9 февраля 2023 года
Орловские боксеры представят регион на первенстве РоссииОни завоевали несколько медалей на турнире ЦФО.
Турнир Центрального федерального округа среди девочек, девушек, юниорок и юниоров принес представительницам орловского бокса три золотые и три серебряные медали.
Свое мастерство на первенстве РФ боксеры продемонстрируют уже в конце февраля – планируется турнир памяти мастера спорта СССР Николая Плахова. Подробности смотрите в нашем сюжете.
Юлия Опанасюк