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17:00, 9 февраля 2023 года Орловские боксеры представят регион на первенстве России Они завоевали несколько медалей на турнире ЦФО.





Турнир Центрального федерального округа среди девочек, девушек, юниорок и юниоров принес представительницам орловского бокса три золотые и три серебряные медали. Свое мастерство на первенстве РФ боксеры продемонстрируют уже в конце февраля – планируется турнир памяти мастера спорта СССР Николая Плахова. Подробности смотрите в нашем сюжете.





Юлия Опанасюк





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