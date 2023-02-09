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17:30, 9 февраля 2023 года Орловская область собирает посылку для земляков, задействованных в СВО на купянском направлении Организацией сбора занимается глава Колпнянского района Виктор Громов.





В Орловской области по поручению губернатора Андрея Клычкова формируется новая посылка для земляков, участвующих в специальной военной операции. Этот груз передадут солдатам на купянском направлении. Состав посылки традиционен: продовольствие, медикаменты, одежда, инструменты и спецоборудование. Организацией сбора занимается глава Колпнянского района Виктор Громов.



Реквизиты для желающих помочь указаны на странице Андрея Клычкова в Telegram. Как подчеркнул глава региона, в ближайшее время на передовую будут отправлены четыре важных посылки.





Орловское Информбюро





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