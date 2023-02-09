В Орле пожарным пешком пришлось пробираться к горящей даче

До места пожара не оказалось подъездных путей.

Спасатели потушили пожар в одном из дачных поселков Орла. Причем пробираться до места возгорания им пришлось пешком: не оказалось подъездных путей.



ЧП случилось вечером 9 февраля, в СНТ "Восход", что в Железнодорожном районе, загорелась деревянная постройка. К тому моменту, как пожарные приехали, она уже полыхала открытым пламенем. При этом проехать к очагу возгорания не удалось. Пешком пожарные добрались до постройки и тушили ее подручными средствами и ранцевыми огнетушителями.