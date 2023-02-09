В Орловской области за неделю респираторными инфекциями заболели более семи тысяч человек

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19:00, 9 февраля 2023 года
В Орловской области за неделю респираторными инфекциями заболели более семи тысяч человекСтатистику представил Роспотребнадзор.
На пятой календарной неделе 2023 года, с 30 января по 5 февраля, зарегистрировано 7 152 случая заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
По сравнению с предыдущей неделей прирост обращаемости орловцев в медучреждения вырос на 13%. Специалисты наблюдают рост заболеваемости во всех возрастных группах.
Сергей СИЛАЕВ