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19:00, 9 февраля 2023 года В Орловской области за неделю респираторными инфекциями заболели более семи тысяч человек Статистику представил Роспотребнадзор.





Роспотребнадзора по Орловской области. На пятой календарной неделе 2023 года, с 30 января по 5 февраля, зарегистрировано 7 152 случая заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Управленияпо Орловской области. По сравнению с предыдущей неделей прирост обращаемости орловцев в медучреждения вырос на 13%. Специалисты наблюдают рост заболеваемости во всех возрастных группах.







Сергей СИЛАЕВ





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