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18:00, 9 февраля 2023 года В Орловской области не нашли овощей с тяжелыми металлами и пестицидами За прошлый год специалисты исследовали больше 800 проб плодоовощной продукции.





Роспотребнадзор Орловкой области рассказал об итогах контроля за безопасностью плодоовщной продукции в 2022 году. Исследовано было больше 800 проб.



Овощи проверяли на соответствие обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, паразитологическим, радиологическим показателям. Всего инспекции подлежало 2,4 тонны продуктов.



В итоге не было обнаружено овощей, реализуемых и производимых на Орловщине, в которых было бы больше нормы солей тяжелых металлов, нитратов, пестицидов, в том числе применяемых при выращивании.



Фото из архива











Ольга СУПОНЕВА





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