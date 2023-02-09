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15:32, 9 февраля 2023 года Донецкие и орловские дети выразили любовь к творчеству Пришвина рисунками Героев произведений писателя нарисовали почти полторы сотни детей.





Орловская детская библиотека имени Пришвина и художественный музей "Арт-Донбасс" провели совместный конкурс, посвященный творчеству писателя-орловца.



Более 140 детей – орловских и донецких – нарисовали своих любимых героев. После отборочного тура были выявлены победители, которые получили призы.



Картины были отправлены в орловскую библиотеку. Самыми же популярными героями выставки стали кот и ежик. Они расположились на большей части всех рисунков.





Маргарита Сиротинина





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