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18:30, 9 февраля 2023 года В Тросне продолжится благоустройство дворовых и общественных территорий Работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".





В Тросне продолжается благоустройство территории по нацпроекту "Жилье и городская среда". В этом году на второй этап благоустройства дворовой территорий дома №2 по улице Молодежной выделят 1,2 млн, еще 600 тысяч – на двор дома №7 по улице Лебедева. Работы начнутся весной, дворы должны будут сдать до конца июля.



Еще 1,3 млн выделено на третий этап благоустройства парка на улице Советской. В первые два этапа сделали дорожки, эстрадную и рекреационные зоны. В этом году займутся детской площадкой.





Орловское Информбюро





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