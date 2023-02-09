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19:30, 9 февраля 2023 года К дому матери мобилизованного орловца провели коммуникации для водоснабжения Это – один из немногих примеров помощи семьям защитников Отечества.





Региональные власти четко обозначили свою позицию – помогать родным участников СВО. Сейчас в списке тех, кому нужна поддержка, 650 семей. Часто им достаточно привезти продукты или купить лекарства. Иногда поступают и бытовые просьбы. Например – подвести в дом коммуникации. Подробнее – в сюжете Татьяны Тимохиной.





Татьяна Тимохина





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