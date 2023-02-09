В Орловской области начали работу выездные врачебные группы

Узкопрофильные специалисты проводят консультации для местных жителей.

Прием 9 февраля развернули на базе Покровской ЦРБ. В прошлом году проведена сессия тестовых выездов кардиологов и неврологов в муниципалитеты.

Практика оказалась востребованной у орловцев, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Теперь состав бригады для каждой районной больницы подбирают в зависимости от потребности местного населения.

На следующей неделе, 16 февраля, медики отправятся в Корсаковский район. Прием проведут кардиологи и неврологи.



