В Орловской области начали работу выездные врачебные группы

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20:00, 9 февраля 2023 года
В Орловской области начали работу выездные врачебные группыУзкопрофильные специалисты проводят консультации для местных жителей.
Прием 9 февраля развернули на базе Покровской ЦРБ. В прошлом году проведена сессия тестовых выездов кардиологов и неврологов в муниципалитеты.
Практика оказалась востребованной у орловцев, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Теперь состав бригады для каждой районной больницы подбирают в зависимости от потребности местного населения.
На следующей неделе, 16 февраля, медики отправятся в Корсаковский район. Прием проведут кардиологи и неврологи.
Сергей СИЛАЕВ