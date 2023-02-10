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8:00, 10 февраля 2023 года

В Орле полицейские вычислили дачного вора по следам на снегу

Мужчина обчистил дом своего соседа.


По горячим следам, фактически в прямом смысле этого слова, поймали орловские полицейские дачного вора. Мужчина обчистил дом своего соседа.

С заявлением о краже в органы внутренних дел обратился житель дачного кооператива. Из его дома, используемого для постоянного проживания, исчез телевизор, приставка к нему, обогреватель и другое имущество. Оперативники выехали на место, осмотрели место преступления и заметили нечеткую цепочку следов на снегу. Привели они в соседний дачный поселок, к одному из домов. 

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД установили, что к тайному хищению чужого имущества может быть причастен гражданин, проживающей в этом доме. В отношении данного лица  возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. 


Ольга СУПОНЕВА
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