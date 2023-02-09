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16:22, 9 февраля 2023 года Мэр Орла прокомментировал инвестиционное послание губернатора Глава города заверил, что никакие обстоятельства не помешают развитию областного центра.





Пост Юрий Парахин опубликовал в социальных сетях. 9 февраля глава региона Андрей Клычков подвел итоги ушедшего 2022 года и обозначил задачи на 2023 год. Юрий Парахин сделал акцент на том, что никакие внешние обстоятельства не помешают развитию Орла. – Задача на 2023 год – нарастить объем работ. Во многом благодаря поддержке федерального центра, Правительства Орловской области и вашей поддержке, дорогие друзья! Мы готовимся к ремонту Карачевского шоссе, ул. Комсомольской и ул. Космонавтов, 33 дворов, приступим к благоустройству Дворянского гнезда. Мы делаем зачин на будущее, разрабатывая проекты на капремонт школ – планируем начать с 2024 года, на новые дороги, - написал мэр.





Сергей СИЛАЕВ





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