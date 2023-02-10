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8:30, 10 февраля 2023 года В храме при орловской колонии священник крестил осужденного Теперь мужчина, отбывающий свой срок, носит православный нательный крест.





Осужденный орловской колонии прошел обряд Крещения. Мужчина надел нательный православный крест.



Осужденный отбывает срок за кражу, уже год он находится в колонии Нарышкино. Здесь же, в храме, он и решил креститься. Перед обрядом священнослужитель провел беседу с мужчиной, рассказал, что крещение – это начало нового жизненного пути человека, символизирующее его духовное обновление и очищение от грехов, а также большая ответственность.



- В учреждениях УФСИН России по Орловской области ведется активная работа по религиозному просвещению и воспитанию осужденных в тесном взаимодействии с представителями религиозных конфессий. Священнослужители на регулярной основе посещают исправительные учреждения, ведут разъяснительную работу и проводят религиозны обряды , - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА





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