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9:00, 10 февраля 2023 года В Орловской области утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры Постановление подписал Андрей Клычков.





правительства. Губернатор Андрей Клычков подписал постановление 8 февраля. Документ опубликован на сайте областного. Губернаторподписал постановление 8 февраля. Программа "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Орловской области" рассчитана на 2023-2027 годы. Контроль за исполнением возложен на первого заместителя главы региона.





Сергей СИЛАЕВ





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