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11:00, 11 февраля 2023 года Орловских пенсионеров научат противостоять мошенникам А еще разбираться в банковских продуктах.





В Орловской области стартует весенняя сессия занятий по финансовой грамотности для людей старшего поколения. Пенсионеров научат не только разбираться в банковских продуктах, но и противостоять мошенникам.



Всего запланировано порядка сотни онлайн-вебинаров, во время которых участники смогут задать вопросы специалистам Банка России.



- П ожилым людям расскажут, как распознать самые актуальные схемы, которые используют мошенники, чтобы получить доступ к деньгам доверчивых граждан. Они также узнают, как правильно сориентироваться в разнообразии финансовых и банковских продуктов и выбрать наиболее подходящий, грамотно спланировать свой бюджет и многое другое , - рассказали в Орловском отделении Банка России.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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