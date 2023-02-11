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11:00, 11 февраля 2023 года

Орловских пенсионеров научат противостоять мошенникам

А еще разбираться в банковских продуктах.


В Орловской области стартует весенняя сессия занятий по финансовой грамотности для людей старшего поколения. Пенсионеров научат не только разбираться в банковских продуктах, но и противостоять мошенникам.

Всего запланировано порядка сотни онлайн-вебинаров, во время которых участники смогут задать вопросы специалистам Банка России. 

- Пожилым людям расскажут, как распознать самые актуальные схемы, которые используют мошенники, чтобы получить доступ к деньгам доверчивых граждан. Они также узнают, как правильно сориентироваться в разнообразии финансовых и банковских продуктов и выбрать наиболее подходящий, грамотно спланировать свой бюджет и многое другое, - рассказали в Орловском отделении Банка России. 

Фото из архива


Ольга СУПОНЕВА
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