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21:07, 9 февраля 2023 года Орловская область продолжит помогать участникам СВО и их семьям Тема поддержки защитников Отечества стала завершающей в сегодняшнем инвестпослании губернатора Андрея Клычкова.





Орловская область объединилась в стремлении помочь участникам СВО и их семьям. В регионе для этого принят ряд льгот: скидка на услуги ЖКХ, приоритетное право на поступление в дошкольные учреждения и так далее.



Одновременно область посылает гуманитарные грузы на передовую. Бойцы уже получили от нашего региона свыше тысячи тонн. Эта работа будет продолжена и впредь.





Юлия Сабельникова





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