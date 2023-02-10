Главная » Новости



21:00, 9 февраля 2023 года Губернатор Орловской области озвучил итоги пятилетней работы и обозначил стратегию развития региона 9 февраля Андрей Клычков выступил с инвестиционным посланием.





Сегодня губернатор Орловской области выступил с инвестиционным посланием. Это традиционное ежегодное мероприятие для главы региона. Андрей Клычков озвучил итоги пятилетней работы и обозначил стратегию развития Орловщины.



Есть серьезные достижения в инвестициях. За пять лет в экономику привлечено 328 миллиардов рублей. Только в прошлом году объем инвестиций вырос в полтора раза.



Привлекательно для инвесторов прежде всего сельское хозяйство. В прошлом году объемы производства сельхозпродукции составили 147 миллиардов. Несмотря ни на какие санкции наша небольшая область сможет прокормить и себя, и других.



Бизнес также не остался без поддержки. В прошлом году ее оказали свыше 700 субъектам предпринимательства.





Юлия Сулим





Новости СМИ2