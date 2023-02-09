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20:30, 9 февраля 2023 года 2023 год станет финальным для ряда орловских строек Также в регионе стартуют новые масштабные проекты. О важных процессах возведения сегодня говорил губернатор Андрей Клычков, оглашая инвестиционное послание.





Этот год обозначен финальным в сметах многих проектов. Главное – все успеть в срок, поэтому подрядные организации начинают усиленную работу. Сегодня Андрей Клычков говорил еще и о том, как удалось добиться, например, строительства аэропорта и самой большой школы в Орле. Всеволод Трифонов проехал по премьерным объектам прямо перед инвестпосланием губернатора.





Всеволод Трифонов





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