пятница 10.02.2023 12:34:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

9:11, 10 февраля 2023 года

Андрей Клычков выехал в Херсон к бойцам СВО

Расстояние до точки назначения большое.


Об этом губернатор сообщил в телеграм-канале. Из-за дальней дороги, главе региона пришлось переночевать у бойцов спецназа ГРУ. Они же рассказали о текущей ситуации на передовой.

Со своей стороны, мы приехали не с пустыми руками. Груз собрали вместе с коллегами. Общий сбор не стали открывать, справились самостоятельно, закупили все необходимое, что дополнительно пригодится бойцам. Вес посылки составил порядка 1,5 тонны, - написал Клычков.

Ребята получили стиральные машинки, ноутбуки, бензопилы, лекарства, белье, носки, средства личной гигиены, продукты.

Ну а мы – двигаемся дальше!, - подытожил губернатор.

Фото: Андрей Клычков




Сергей СИЛАЕВ
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.