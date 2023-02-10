Андрей Клычков выехал в Херсон к бойцам СВО

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9:11, 10 февраля 2023 года
Андрей Клычков выехал в Херсон к бойцам СВОРасстояние до точки назначения большое.
Об этом губернатор сообщил в телеграм-канале. Из-за дальней дороги, главе региона пришлось переночевать у бойцов спецназа ГРУ. Они же рассказали о текущей ситуации на передовой.
– Со своей стороны, мы приехали не с пустыми руками. Груз собрали вместе с коллегами. Общий сбор не стали открывать, справились самостоятельно, закупили все необходимое, что дополнительно пригодится бойцам. Вес посылки составил порядка 1,5 тонны, - написал Клычков.
Ребята получили стиральные машинки, ноутбуки, бензопилы, лекарства, белье, носки, средства личной гигиены, продукты.
– Ну а мы – двигаемся дальше!, - подытожил губернатор.
Фото: Андрей Клычков
Сергей СИЛАЕВ