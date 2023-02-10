Андрей Клычков выехал в Херсон к бойцам СВО

Расстояние до точки назначения большое.

Об этом губернатор сообщил в телеграм-канале. Из-за дальней дороги, главе региона пришлось переночевать у бойцов спецназа ГРУ. Они же рассказали о текущей ситуации на передовой.

– Со своей стороны, мы приехали не с пустыми руками. Груз собрали вместе с коллегами. Общий сбор не стали открывать, справились самостоятельно, закупили все необходимое, что дополнительно пригодится бойцам. Вес посылки составил порядка 1,5 тонны, - написал Клычков.

Ребята получили стиральные машинки, ноутбуки, бензопилы, лекарства, белье, носки, средства личной гигиены, продукты.

– Ну а мы – двигаемся дальше!, - подытожил губернатор.



Фото: Андрей Клычков



