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9:07, 10 февраля 2023 года

Орловцы могут оформить выплату на детей до трех лет из маткапитала

ОСФР по Орловской области обращает внимание на изменение порядка установления ежемесячной выплаты.


Семьи Орловской области могут оформить выплату на детей до трех лет из средств материнского капитала. Об мзменниях порядка установления ежемесячного пособия рассказало региональное отделение Соцфонда России. 

Если ранее такую поддержку получали только те орловцы, в которых с 2018 года родился второй малыш, то с 1 января 2023 пособие из средств маткапитала можно получить на любого ребенка в возрасте до трех лет, неважно, в какой очередности он родился. Сумма эта - прожиточный минимум ребенка, в Орловской области он с этого года составляет 12 968 рублей. 

- Право на назначение выплаты имеют семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения. В нашей области это 26738 рублей (13369 рублей *2), - пояснили в ОСФР по Орловской области. 




Ольга СУПОНЕВА
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