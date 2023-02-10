Орловским фермерам предложили реализовывать продукцию в Москве

Можно подать заявку на участие в столичных ярмарках.

Фермеров из Орла пригласили поучаствовать в столичных ярмарках. Есть возможность реализовать продукцию в Москве.



В Москве открываются все новые площадки, на которых размещаются межрегиональные ярмарки.



- Это возможность осуществлять комфортную деятельность круглый год в любую погоду. Участникам бесплатно предоставляют оборудованные торговые места для реализации продовольственной продукции в соответствии с их товарной группой, -

отмечают

мэрии Орла.



Заявку можно подать до 17 февраля. Ее нужно направить на почту Заявку можно подать до 17 февраля. Ее нужно направить на почту [email protected] Как оформить заявку -